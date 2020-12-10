ВС РФ может придать "антиковидному" мораторию обратную силу

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Проект постановления пленума Верховного суда (ВС) РФ как вариант предусматривает возможность ретроспективного применения "антиковидного" моратория на внешние банкротства и взыскания - с момента его введения для всех организаций, когда-либо в него включенных.

"В случае принятия правительством РФ в период действия моратория решения о расширении перечня лиц, на которых он распространяется, следует исходить из того, что в отношении таких лиц мораторий действовал со дня принятия правового акта о введении моратория, а не со дня изменения перечня, если правительством РФ не установлено иное", - говорится в проекте, который обсуждается в четверг.

Впрочем, это только один из двух вариантов разъяснения. Другой, причем помеченный как основной, предусматривает, что для каждой конкретной организации мораторий начинает действовать только с момента ее включения в соответствующий перечень.

Этот мораторий как антикризисная мера не допускает введение процедур банкротства по инициативе внешних кредиторов, обращение взыскания на заложенное имущество, а также приостанавливает исполнительное производство по взысканиям, возникшим до введения моратория. Изначально правительство РФ 6 апреля 2020 года ввело его на полгода. Он распространялся на предприятия и индивидуальные предприниматели из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей экономики, а также на системообразующие и стратегические предприятия.

После введения моратория в апреле 2020 года количество компаний, на которых он распространяется, пересматривалось и увеличивалось несколько раз. В начале апреля в этом перечне было порядка 1,29 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, а на середину сентября - около 2,13 млн.

С 7 октября 2020 года по 7 января 2021 года мораторий действует в усеченном варианте - он больше не распространяется на системообразующие и стратегические предприятия. В результате под него подпадает приблизительно на 2 тыс. компаний меньше. Однако еще во время действия "первого" моратория большинство публичных компаний, от него отказались, чтобы избежать связанных ним ограничений: запрет на выплату дивидендов и проведение buyback - обратный выкуп собственных акций.

Такой отказ, согласно проекту постановления, предлагается применять в том числе ретроспективно. "Отказ от моратория вступает в силу со дня опубликования соответствующего заявления и влечет неприменение к отказавшемуся лицу всего комплекса преимуществ и ограничений со дня введения моратория в действие, а не с момента отказа от моратория", - говорится в проекте.

Однако ВС РФ намерен сделать исключение, если компания или ИП докажут, что отказались от моратория из-за улучшения собственного экономического положения "вследствие использования мер поддержки, предусмотренных мораторием". В таком случае преимущества и ограничения моратория прекратят действовать с момента отказа.

Кроме того, ВС РФ намерен разъяснить, когда кредиторы компаний, подпавших под мораторий, все же могут инициировать их банкротство. Это возможно, если должник решил ликвидироваться. "Отнесение такого ликвидируемого должника к числу лиц, на которых распространяется действие моратория, не является препятствием для подачи кредитором заявления о признании должника банкротом", - говорится в проекте постановления.