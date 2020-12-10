СКР проверит информацию об избиении ученика директором школы в КЧР

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Карачаево-Черкесии начали проверку сообщения о применении директором школы в ауле Кызыл-Покун физической силы против 11-летнего ученика, сообщили "Интерфаксу" в управлении СКР по региону.

"Инцидент произошел во время урока математики, который проводил директор школы", - сказал сотрудник СКР.

Следователь уже осмотрел место происшествия и назначил необходимые экспертизы. Сейчас опрашиваются родители школьников и должностные лица, ответственные за оказание образовательных услуг. По результатам проверки следствие даст правовую оценку действиям директора и должностных лиц.

Как сообщалось, родитель одного из учеников Кызыл-Покунской средней школы N4 пожаловался на директора учебного заведения, который, по словам заявителя, применил физическую силу в отношении ребенка.

В администрации Малокарачаевского района КЧР создана специальная комиссия для служебного расследования этого инцидента. Члены комиссии уже встретились с родительским комитетом и педагогами школы.

По распоряжению главы администрации Малокарачаевского района директор школы отстранен от работы на время проверки.

Проверку сообщений о применении физической силы в отношении школьника также начала районная прокуратура.