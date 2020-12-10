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Рабочие нефтепромысла в Красноярском крае объявили забастовку

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Работники компаний-подрядчиков на Тагульском нефтяном месторождении (север Красноярского края) 8-9 декабря объявили забастовку в связи с невыплатой заработной платы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевой прокуратуры.

В забастовке приняли участие работники ООО "Главэнергомонтаж", ООО "МК Групп" и ООО "Газхиммонтаж" (все три компании зарегистрированы в Санкт-Петербурге). Начата проверка соблюдения их трудовых прав.

Во вторник на месторождение вылетели прокурор Игарки, представитель заказчика - ООО "РН-Ванкор" (структура "Роснефти"), сотрудники полиции, которые встретились с трудовым коллективом и провели совещание. От подрядных организаций истребованы копии трудовых договоров, табелей учета рабочего времени. Всего от работников поступило 48 заявлений, по которым прокуратура обратится в суд в их интересах для взыскания невыплаченной зарплаты.

По предварительным данным, сумма задолженности "Главэнергомонтажа" перед десятью работниками составила 1,2 млн рублей, "МК Групп" перед 106 сотрудниками - 6,3 млн рублей, "Газхиммонтаж" должен одному работнику около 250 тыс. рублей. Долги по зарплате в компаниях накопились за сентябрь и октябрь, отметили в прокуратуре.

В ходе проверки прокурор объявил гендиректору ООО "Главэнергомонтаж" предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства. Материалы проверки будут направлены в прокуратуру Санкт-Петербурга, по месту регистрации и фактического нахождения компаний.

Как сообщил "Интерфаксу" пиар-менеджер "Главэнергомонтажа" (ГЭМ), компания "планирует в течение десяти календарных дней решить вопрос по выплате заработной платы".

Он отметил, что ООО "Главэнергомонтаж" ведет строительно-монтажные работы на Тагульском нефтяном месторождении. Для привлечения квалифицированных рабочих между ООО "ГЭМ" и ООО "МК Групп" был заключен договор подряда. На основании информации в соцсетях и Телеграме сделан запрос в ООО "МК Групп", ведутся переговоры с руководством компании по урегулированию ситуации, сообщил пиар-менеджер.

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю СКР по краю начало собственную проверку. "Принятыми в ходе проверки мерами руководством ООО "Главэнергомонтаж", ООО "МК Групп" полностью погашена задолженность по заработной плате перед 45 работниками за сентябрь 2020 года в размере свыше 1 млн рублей", - проинформировало управление.

Между тем в соцсетях работники нефтепромыслов сообщают, что их начали вывозить с месторождения, многие из них написали заявления об увольнении.

По данным информационной системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Главэнергомонтаж", ООО "Газхиммонтаж" и ООО "МК Групп" зарегистрированы в Санкт-Петербурге в 2005, 2010 и 2016 годах соответственно, принадлежат гражданам РФ, специализируются на строительстве жилых и нежилых зданий.

Тагульское входит в состав Ванкорского нефтегазового месторождения, находится на севере Красноярского края, его оператором является ООО "РН-Ванкор" (создана в апреле 2016 года путем выделения из АО "Ванкорнефть").

По данным компании, в настоящее время на Тагульском месторождении пробурено 28 поисковых и разведочных скважин, выполнено более 1 тыс. кв. км сейсморазведочных работ. В 2018 году "в добычу" из эксплуатационного бурения были введены 44 нефтяные скважины. Запасы нефти и конденсата оцениваются в 296 млн тонн, газа - в 251 млрд кубометров.

Красноярский край

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