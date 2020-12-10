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В Калужской области сочли безопасным проведение Нового года для туристов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Власти Калужской области считают, что Калуга сможет быть новогодней столицей России и принимать туристов в условиях пандемии коронавируса, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе губернатора Владислава Шапша.

"Обсуждение обстоятельств проведения мероприятий "Новогодней столицы" можно только приветствовать, это очень важное для развития города событие. В Калужской области уже приняты необходимые ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В регионе не ожидают повышенного или чрезмерного потока туристов. К тому же, практически вся "Новогодняя столица" будет проводиться на открытых уличных площадках. В любом случае, меры безопасности достаточны для контроля за эпидситуацией", - сказали в пресс-службе.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов также уверен, что принимаемые властями меры сведут опасность для горожан к минимуму.

"Значительная часть уже затраченных средств пошла на новогоднее украшение Калуги. В этом году оно вышло на новый уровень. Украшения будут использоваться не только сейчас, но и в последующие годы будут радовать всех нас. Я очень хорошо понимаю беспокойство части калужан, но уверен, что принимаемые меры сведут опасность к минимуму", - написал он в своем телеграм-канале.

Денисов добавил, что "уже звучали прогнозы о 150 тысячах туристов, которые могут посетить Калугу". "Но с одной стороны - ситуация каждый день меняется, а с другой речь идет все-таки о целом месяце: за период с 12 декабря 2020 г. по 9 января 2021 г. Причем значительная часть из туристов будет находиться в нашем городе одним днем, без ночлега. Принятые на региональном и муниципальном уровне ограничения еще скорректируют эту оценку", - сказал он.

"Калуга против"

Ранее жители Калуги попросили губернатора отменить все новогодние мероприятия в городе и области из-за плохой эпидемической ситуации. Они заявили, что опасаются наплыва туристов, поскольку "уже сейчас медицинскую помощь в полной мере получить невозможно". Петицию "Калуга против" по состоянию на четверг подписали около 1700 человек.

Торжества в рамках проекта "Калуга - Новогодняя столица России 2021" пройдут в Калуге с 12 декабря по 9 января на восьми городских площадках. Город будет украшен в стиле ретрофутуризма с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи.

Новогоднюю столицу России с 2013 года выбирает министерство культуры на основе заявок от городов. Критерии отбора - опыт проведения подобных мероприятий, наличие площадок для массовых празднеств, развитая сеть учреждений культуры в городе, активная позиция руководства региона. Калуга получила символ "Новогодней столицы", хрустальную снежинку, 7 января 2020 года от Рязани.

Как сообщалось, 12 декабря на открытие всероссийского проекта "Калуга - Новогодняя столица России 2021" с Киевского вокзала Москвы в Калугу отправится ретропоезд с туристами.

По данным министерства здравоохранения региона, Калужская область занимает 41-е место в РФ по количеству зараженных COVID-19. На лечении находятся 3,2 тыс. человек.

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