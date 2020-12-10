"Газпром" завершил марафон подписания программ газификации регионов

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" завершил подписание 67 программ газификации регионов России на следующую пятилетку. Кампания, стартовавшая 19 августа с Ростовской области, финишировала на Санкт-Петербурге.

Лидером по объему инвестиций "Газпрома" в рамках реализации программы газификации на 2021-2025 годы стал Алтайский край - 59,9 млрд куб. м. Сейчас уровень газификации этого популярнейшего туристического региона очень мал - 13,3%, уровень потребления - 704 млн куб. м за 2019 год (по данным "ЦДУ ТЭК"). Компания построит 600 км газопроводов-отводов с тремя газораспределительными станциями до с. Ребриха, гг. Рубцовск и Славгород. Проложит межпоселковые газопроводы для газификации г. Ярового и 21 населенного пункта в Алтайском, Зональном, Косихинском районах, а также в Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном (эти четыре района газифицируются впервые). В том числе планируется подача газа крупным предприятиям пищевой и сельскохозяйственной промышленности, теплоэнергетики.

В десятке регионов с крупнейшими инвестициями "Газпрома" - Карелия (49,98 млрд рублей, текущий уровень газификации - лишь 7,9%), Ленобласть (31,1 млрд рублей), Ярославская (26,731 млрд рублей), Сахалинская (22,778 млрд рублей), Вологодская (22,4 млрд рублей), Приморский край (21,139 млрд рублей), Ростовская (21,1 млрд рублей), Астраханская область (18,631 млрд рублей) и Коми (17,5 млрд рублей).

Уже по итогам ближайшей пятилетки, как ожидается, завершится технически возможная сетевая газификация в 23 субъектах: Ярославской, Астраханской, Московской, Саратовской, Волгоградской, Самарской, Липецкой, Оренбургской, Воронежской, Рязанской, Белгородской областях, Ставропольском крае, Дагестане, Чечне, Башкортостане, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Мордовии, а также Северной Осетии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Петербурге.

Замыкающим по времени объявления, но не последним по объему инвестиций (22-я позиция среди крупнейших регионов по инвестициям в рамках программы) оказалась новая родина "Газпрома" - Санкт-Петербург.

Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 11,247 млрд руб. - это в 3,3 раза больше, чем в 2016-2020 годах. Компания построит три новые газораспределительные станции (ГРС). Самая мощная из них - "Санкт-Петербург" - будет располагаться к югу от города. Ее проектная производительность составит 1,2 млн куб. м газа в час с возможностью дальнейшего увеличения до 1,8 млн куб. м. Она заменит три ГРС, находящиеся сейчас в черте города, - "Южная ТЭЦ", "Шоссейная" и "Московская Славянка".

Еще одна ГРС будет построена возле Сестрорецка и повысит надежность газоснабжения потребителей в северо-западной части города. С запуском новой ГРС "Сестрорецк" будут выведены из эксплуатации расположенные на территории Санкт-Петербурга станции "Конная Лахта" и "Северо-Западная ТЭЦ".

Третья ГРС - "Восточная-2" - будет размещена во Всеволожском районе Ленинградской области. Станция станет важным источником газоснабжения для восточной части Санкт-Петербурга и прилегающих территорий, где развивается жилищное строительство. Кроме того, планируется проложить распределительный газопровод для подключения потребителей в промышленной зоне "Шушары".

На 1 января 2020 года уровень газификации города составил 83,6%. К 2026 году технически возможная сетевая газификация Санкт-Петербурга будет полностью завершена, обещает корпорация.