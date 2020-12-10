Полиция в Ростове-на-Дону задержала мужчину, угрожавшего взорвать банк

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники банка обратились в полицию из-за посетителя, угрожавшего взорвать отделение в Ростове-на-Дону, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"В полицию поступило обращение от сотрудников одного из банков в Ростове-на-Дону о том, что один из посетителей угрожает взорвать банк. Сотрудники полиции выехали на место и задержали злоумышленника, после чего доставили его в отдел", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что взрывного устройства при задержанном не обнаружили, а причиной неадекватного поведения посетителя стал отказ в выдаче кредита.