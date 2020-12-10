Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:12Заразились
на 10.12В России 2 569 126+27 927В мире 68 894 596+669 009

Полиция в Ростове-на-Дону задержала мужчину, угрожавшего взорвать банк

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники банка обратились в полицию из-за посетителя, угрожавшего взорвать отделение в Ростове-на-Дону, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"В полицию поступило обращение от сотрудников одного из банков в Ростове-на-Дону о том, что один из посетителей угрожает взорвать банк. Сотрудники полиции выехали на место и задержали злоумышленника, после чего доставили его в отдел", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что взрывного устройства при задержанном не обнаружили, а причиной неадекватного поведения посетителя стал отказ в выдаче кредита.

МВД Ростов-на-Дону Ростовская область

Новости

Нидерланды выдворят двух российских дипломатов

Рестораторы в Петербурге удалили "карту сопротивления" со своего сайта

Ходорковский опроверг косвенное признание вины в письме к Путину

"Газпром" завершил марафон подписания программ газификации регионов

"Газпром" завершил марафон подписания программ газификации регионов
Пандемия коронавируса

Президент РФ сообщил о заболевании коронавирусом нескольких министров

Путин заявил, что Ходорковский в письме ему косвенно признал вину

Путин заявил, что Ходорковский в письме ему косвенно признал вину

Путин не увидел в гибели журналистки Славиной вины следствия

Путин не увидел в гибели журналистки Славиной вины следствия

Президент РФ допустил возможность широкой амнистии в стране

Путин поддержал идею создания российского аналога ЕСПЧ

Задержанные в Ливии россияне освобождены

Задержанные в Ливии россияне освобождены
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');