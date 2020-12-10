Хирург ранил ножом замглавврача больницы в Дагестане

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Полиция устанавливает причину конфликта между врачами в больнице, в результате которого один ранил ножом второго.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что инцидент произошел в городской Центральной районной больнице Буйнакского района. По его словам, хирург в ходе возникшего конфликта несколько раз ударил ножом и ранил заместителя главного врача ЦРБ. В результате последнему пришлось обратиться за медицинской помощью

По его словам, пострадавший также обратился с заявлением в полицию.

Потасовка произошла в служебном кабинете замглавврача. Причины конфликта устанавливаются.

"По данному факту собран материал для возбуждения уголовного дела", - сказал собеседник.