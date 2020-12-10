Путин подписал указ о предоставлении чиновниками сведений о цифровых активах

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому федеральные госслужащие и претенденты на эти должности должны предоставлять уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах.

Указ также предусматривает необходимость уведомлять о цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии).

Эти сведения должны предоставляться с 1 января по 30 июня 2021 г.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.