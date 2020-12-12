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Менее 80 человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку экс-губернатора Фургала

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Около 80 человек собрались в субботу на несанкционированный митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

"Сегодня на площади Ленина в разгар предновогоднего оформления ледового городка собралось менее 80 человек. Люди находятся здесь в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и ограничений, введенных на проведение массовых мероприятий", - сказано в сообщении.

В мэрии напомнили, что из-за пандемии коронавируса в крае продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции, поэтому все митингующие остаются под пристальным вниманием силовых структур.

По данным городской администрации, с момента проведения несанкционированных публичных мероприятий на территории Хабаровского края пресечено 465 административных правонарушений. По результатам рассмотрения дел судами принято 452 решения: выписано 294 штрафа на сумму более 3,1 млн рублей, 89 административных ареста, 41 - обязательные работы.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и в покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы России Михаил Дегтярев.

Хабаровск Хабаровский край Сергей Фургал

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