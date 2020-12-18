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Песков предложил спросить у Путина о заказчиках убийства Немцова

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что что не располагает информацией о заказчиках убийства политика Бориса Немцова, про которую ранее говорил сам глава государства Владимир Путин.

"Будут контакты у президента с журналистами, представителями СМИ, общественниками, правозащитниками - они смогут освежить этот вопрос", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, что известно президенту о заказчиках убийства Немцова.

Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) 10 декабря заявил, что с убийством Немцова "в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики".

Позднее Песков предложил журналистам задать вопрос по поводу заказчиков Путину на большой пресс-конференции 17 декабря, однако в итоге он так и не прозвучал.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Пятеро непосредственных участников убийства к настоящему времени осуждены и получили реальные сроки лишения свободы.

Дмитрий Песков Борис Немцов

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