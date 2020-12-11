"Роскосмос" предложил повысить оклады космонавтов на треть

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Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В госкорпорации "Роскосмос" предложили на треть повысить оклады космонавтов.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу оклад кандидата в космонавты повысится с 60,9 до 82,8 тысяч рублей, космонавта с 63,8 до 86,7 тысяч рублей, инструктора космонавта с 88,4 до 120,29 тысяч рублей. Для космонавтов, совершивших космический полет, должностной оклад планируется увеличить с 69,6 до 94,65 тысяч рублей.

Повышение коснется космонавтов, заключивших контракты с 1 января 2020 года.

В 2018 году средняя зарплата в Роскосмосе и его дочерних предприятиях составляла 59,7 тысяч рублей.

В отношении зарплат космонавтов действует бонусная система, позволяющая в зависимости от стажа и класса повысить оклад до 160%.