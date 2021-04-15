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Российским космонавтам поднимут зарплаты на 50-70%

Российским космонавтам поднимут зарплаты на 50-70%
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о предстоящем существенном повышении зарплат российских космонавтов.

На заседании правительства глава кабмина сообщил, что по поручению президента было подготовлено постановление, которое коснётся всех действующих космонавтов и кандидатов в их отряд: тех, кто уже был в космосе и кто пока только к этому готовится.

"Их должностные оклады существенно вырастут на суммы от 50 до 70 процентов в зависимости от категории. И уже от новых ставок будут рассчитываться процентные надбавки, которые им также полагаются", - сказал Мишустин.

Индексация, которая запланирована на текущий год, также будет отталкиваться от новой зарплаты.

"Это повышение повлияет и на размеры пенсий тех космонавтов, кто уже вышел в отставку", - сказал Мишустин.

Как пояснила пресс-служба правительства, постановление об увеличении должностных окладов космонавтов подписано. "Согласно новому постановлению оклад кандидатов в космонавты вырастет с 60,9 тыс. до 129,5 тыс. рублей. У космонавтов он увеличится с 63,8 тыс. до 135,8 тыс. рублей, у тех из них, кто совершил полёт в космос, - с 69,6 тыс. до 139,2 тыс. рублей в месяц, у инструкторов-космонавтов - с 88,4 тыс. до 165,9 тыс. рублей", - говорится сообщении на сайте правительства.

В отношении зарплат космонавтов действует бонусная система, позволяющая в зависимости от стажа и класса повысить оклад до 160%. То есть, к примеру, оклад инструктора-космонавта при максимальном бонусе составит около 429 тыс. рублей.

Михаил Мишустин

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