В Подмосковье сняли требование о самоизоляции пожилых людей

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Режим самоизоляции для пожилых жителей Московской области становится не обязательным, а рекомендательным.

Это следует из постановления губернатора региона. Изменения вносятся в пункт, который оговаривает особенности режима самоизоляции для жителей региона старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

Ранее они должны были соблюдать обязательный режим самоизоляции с 2 ноября по 13 декабря.

Власти региона в конце ноября отмечали небольшое сокращение количества госпитализированных с COVID-19 в возрасте старше 60 лет, в областном Минздраве связывали это с действием в регионе режима самоизоляции для пожилых.