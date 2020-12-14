Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03Заразились
на 14.12В России 2 681 256+27 328В мире 72 252 541+547 656

Пашинян анонсировал возвращение пленных из Азербайджана на российском самолете

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Ереван из Азербайджана на российском самолете возвратятся 44 армянских пленных, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в фейсбуке.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян ранее в понедельник написала на своей странице в фейсбуке: "Ждем возвращения первой группы наших пленных".

Ранее Госкомиссия по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана сообщила, что Азербайджан и Армения в понедельник начали обмен пленными и заложниками по принципу "всех на всех".

Никол Пашинян Армения Азербайджан

Новости

Пассажирские поезда встали под Курском из-за обледенения проводов

Что произошло за день: понедельник, 14 декабря

Google объяснил причины сбоя в работе своих сервисов

Предпраздничное регулирование цен. Обобщение

Предпраздничное регулирование цен. Обобщение

Разгонный блок "Бриз-М" вывел на орбиту макет полезной нагрузки "Ангары"

Разгонный блок "Бриз-М" вывел на орбиту макет полезной нагрузки "Ангары"
Пандемия коронавируса

В РФПИ сочли нижним порогом показатель эффективности "Спутника V"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

Эффективность COVID-вакцины "Спутник V" составила 91,4%

Эффективность COVID-вакцины "Спутник V" составила 91,4%

На Кубани нашли тело убийцы девушки и ее 9-летнего брата

"Роскосмос" предупредил о риске военной деятельности США на Луне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');