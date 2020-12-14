Пашинян анонсировал возвращение пленных из Азербайджана на российском самолете

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Ереван из Азербайджана на российском самолете возвратятся 44 армянских пленных, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в фейсбуке.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян ранее в понедельник написала на своей странице в фейсбуке: "Ждем возвращения первой группы наших пленных".

Ранее Госкомиссия по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана сообщила, что Азербайджан и Армения в понедельник начали обмен пленными и заложниками по принципу "всех на всех".