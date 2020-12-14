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В Ереване сообщили о возвращении первых пленных из Азербайджана

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Группа армянских военнопленных вернулась в Армению из Азербайджана при посредничестве российских миротворцев, сообщил офис вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.

В сегодняшней группе находятся 44 военных. Власти Армении продолжают искать и возвращать остальных пленных.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в фейсбуке, что "44 наших пленных на российском самолете скоро вернутся в Ереван". А пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян ранее в понедельник написала в фейсбуке: "Ждем возвращения первой группы наших пленных".

Ранее Госкомиссия по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана сообщила, что Азербайджан и Армения в понедельник начали обмен пленными и заложниками по принципу "всех на всех".

Армения Азербайджан Нагорный Карабах МККК

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