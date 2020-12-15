Глава Росгосцирка покинет свой пост на фоне критики

Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк) Владимир Шемякин принял решение покинуть должность по собственному желанию на фоне критики в свой адрес со стороны циркового сообщества.

"Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Последним рабочим днем на руководящей должности станет 15 декабря 2020 года", - сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

Временное исполнение обязанностей генерального директора будет возложено на Сергея Белякова, занимающего в настоящее время должность советника главы Росгосцирка.

В ведомстве сообщили, что до конца декабря 2020 года будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности генерального директора организации. Очный этап конкурса пройдет в феврале 2021 года.

Шемякин был назначен гендиректором Росгосцирка в сентябре 2019 года. На этом посту он сменил Дмитрия Иванова, который в декабре 2018 года написал заявление об уходе по собственному желанию.

После назначения Шемякин неоднократно подвергался критике со стороны циркового сообщества. В сообществе выражали недовольство организацией работы в компании, взаимодействием с региональными цирками, распределением средств и мер поддержки во время пандемии коронавируса.