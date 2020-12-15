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Приговор Карине Цуркан по делу о шпионаже огласят 29 декабря

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд огласит приговор обвиняемой в шпионаже бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан в конце декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Оглашение приговора Карине Цуркан состоится 29 декабря в 10:30", - сообщили в суде. Информацию подтвердил "Интерфаксу" адвокат Цуркан, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Как сообщалось, в ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить Цуркан к 18 годам колонии общего режима. Защита настаивает на невиновности Цуркан и оправдательном приговоре.

Процесс в отношении бывшего топ-менеджера начался в Мосгорсуде в конце сентября и прошел в закрытом режиме ввиду секретности материалов уголовного дела.

Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Молдавии, а именно в передаче, предположительно, секретных сведений о поставках электроэнергии из России на территорию Украины. Свою вину она не признает.

Мосгорсуд Карина Цуркан Интер РАО

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