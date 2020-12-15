Гособвинение запросило 18 лет колонии для Карины Цуркан

В ходе прений в суде прокурор назвал бывшего топ-менеджера "Интер РАО" "врагом государства"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Государственное обвинение в ходе прений сторон попросило Мосгорсуд приговорить к 18 годам колонии общего режима бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

В прениях, пояснил защитник, гособвинитель Борис Локтионов заявил, что виновность Цуркан доказана, и назвал ее "врагом государства". По словам адвоката, в ближайшее время к выступлению в прениях приступит сторона защиты.

По окончании прений Цуркан получит право последнего слова, затем суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Процесс в отношении Цуркан стартовал в Мосгорсуде 29 сентября в закрытом режиме, поскольку материалы ее уголовного дела засекречены. В ходе судебного следствия стороны допросили ряд свидетелей и исследовали материалы уголовного дела.

В частности, пояснил Павлов, перед судом был допрошены бывший замминистра энергетики Вячеслав Кравченко и глава "Интер РАО" Борис Ковальчук. Последний, настаивает сторона защиты, дал показания в пользу своей бывшей подчиненной.

Кроме того, после представления доказательств обвинения процесс в связи с выходом в отставку покинула основной прокурор Амалия Устаева. Ее место занял Борис Локтионов. Защита заявляла, что такое решение прокурора "могло стать выбором человека в защиту своей репутации и нежеланием поддерживать несостоятельное обвинение невиновного человека в совершении особо тяжкого преступления".

Дело Цуркан

Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Она была арестована летом 2018 года и в настоящее время находится в московском СИЗО "Лефортово".

По версии ФСБ, не позднее 29 сентября 2015 Цуркан передала в Службу информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) "сведения по поставке электроэнергии в определенный период из Российской Федерации на территорию Украины".

Согласно обвинению, до июня 2016 года Цуркан была гражданкой Молдавии и еще с 16 августа 2004 года конфиденциально сотрудничала с СИБ РМ под конспиративным псевдонимом "Карла". За сотрудничество с СИБ она якобы получала вознаграждение.

ФСБ утверждает, что Цуркан в течение 2015 года узнала сведения о поставке электроэнергии в ходе подготовки проекта документа, содержащего сведения об указанной поставке, по поручению Минэнерго, а также от неустановленных должностных лиц министерства.

В спецслужбе считают, что Цуркан ознакомилась со сведениями во время рабочей встречи с Вячеславом Кравченко, который на тот момент занимал пост замминистра энергетики РФ.

В обвинении также отмечается, что должность члена правления - руководителя блока трейдинга "Интер РАО", куда Цуркан была назначена в феврале 2012 года, с 2013 по 2018 год не предусматривала допуска к гостайне, однако она имела доступ к сведениям, составляющим гостайну, поскольку исполняла обязанности по обеспечению экспорта и импорта электроэнергии.

Цуркан с самого начала следствия не признавала вину, а ее защита утверждает, что обвинение построено на сфальсифицированных доказательствах. Она также заявляла, что ее дело имеет конкретного заказчика. Целью заказа, по словам Цуркан, также был Вячеслав Кравченко. Имя заказчика, тем не менее, бывший топ-менеджер "Интер РАО" пока не называла.

В январе 2020 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил постановление Мосгорсуда, продлившего Цуркан арест до 21 месяца, и изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий. В свою очередь, Второй кассационный суд по представлению Генпрокуратуры отменил решение апелляционного суда и вернул Цуркан под стражу.