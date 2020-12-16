В Приморье заключенный напал с ножом на сотрудника колонии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Осужденный за убийство заключенный исправительной колонии в городе Артем Приморского края ранил сотрудника учреждения в шею, возбуждено уголовное дело.

29-летний заключенный напал на сотрудника колонии, не желая подчиняться его требованиям. Потерпевшему оказана медицинская помощь, сообщается на сайте Следственного управления СКР по Приморскому краю.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, с применением насилия, опасного для жизни).