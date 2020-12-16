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РПЦ снабдит средствами защиты священников, работающих в "красной зоне"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Синодальный отдел по благотворительности направил более 3 тыс. наборов средств индивидуальной защиты в 97 епархий на территории России, Белоруссии и Киргизии, сообщает в среду пресс-служба отдела.

Уточняется, что священники, которые несут служение в зоне заражения коронавирусом, получили защитные комбинезоны, респираторы, очки и перчатки. "Защитный костюм - это необходимое требование к священнику для посещения больных коронавирусом", - отметили в церкви.

По всей России священнослужители выезжают в "красные зоны" больниц, на дом, в интернаты и дома престарелых для совершения таинств. Только в Москве с начала ноября количество вызовов священников к больным коронавирусом увеличилось в три раза. Со 2 апреля совершено более 900 выездов к заболевшим как на дом, так и в больницы Московского региона.

"Сегодня в больницах находятся тысячи людей, больных коронавирусом, многие из них в тяжелом состоянии, врачи и медсестры работают на износ. В этой ситуации помощь священника, который придет, чтобы утешить болеющих людей, помолиться об их скорейшем выздоровлении, поддержать медперсонал, а главное - совершить таинства для верующих людей, просто неоценима", - отметил помощник главы синодального отдела диакон Игорь Куликов.

В церкви отмечают, что вопрос посещения священниками пациентов с коронавирусом в больницах приобрел особую актуальность после того, как 20 ноября эту тему обсудили патриарх Кирилл и президент РФ Владимир Путин. Глава государства поблагодарил тогда патриарха и всех священников за их пастырский труд в период пандемии.

Хроника 09 января – 16 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
РПЦ Коронавирус Игорь Куликов

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