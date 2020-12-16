Новые самолеты "судного дня" создадут на базе Ил-96

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Новые самолеты "судного дня" для замены Ил-80 создадут на базе лайнера Ил-96, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

"Минобороны открыло работу по созданию самолетов на замену Ил-80, задана разработка и производство опытных образцов самолета управления и самолета-ретранслятора", - сказал Ельчанинов.

По его словам, самолет управления будет создан на базе пассажирского Ил-96, а самолет-ретранслятор - на базе глубоко модернизированного транспортника Ил-76.

В СМИ воздушные командные пункты часто называют "самолетами судного дня", так как они могут быть задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. С борта самолета можно управлять всеми видами вооруженных сил - сухопутными подразделениями, флотом, авиацией и стратегическими ракетными комплексами. Их главная отличительная особенность - отсутствие иллюминаторов на фюзеляже, чтобы обезопасить пассажиров от последствий ядерного взрыва.

Ил-96 - широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет. Он считается одним из самых надежных пассажирских самолетов в своем классе - с начала эксплуатации с этими машинами не произошло ни одной аварии, которая привела бы к человеческим жертвам.

В настоящее время воздушное судно эксплуатируется специальным летным отрядом (СЛО) "Россия", в состав которого входит и президентский борт. С 1996 года российские лидеры летают на Ил-96-300ПУ - модификации лайнера, созданной специально для главы государства.

Ельчанинов с 15 декабря назначен на новую должность - первого зампреда коллегии ВПК. Ранее онбыл одним из членов коллегии, курировал вопросы авиации.