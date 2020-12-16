Медики РФ смогут получать инвалидность из-за коронавируса

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Перенесенный коронавирус и вызванные им осложнения вошли в число причин установления инвалидности для врачей и медработников, заболевших в результате работы с пациентами с COVID-19, следует из приказа Минтруда.

В приказе ведомства поясняется, что это относится к врачам, среднему и младшему медицинскому персонал, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой COVID-19.

При этом необходимо подтверждение "лабораторными методами исследования, если заболевание возникло при исполнении ими трудовых обязанностей" или специальной врачебной комиссией.

Своим решением Министерство труда и социальной защиты расширило ранее изданный приказ о подряде причин установления инвалидности.