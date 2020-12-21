Половина всех медиков Москвы переболела коронавирусом

Врач во время перерыва в профильной больнице в Москве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Свыше половины московских медиков переболели коронавирусом, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью", - сказал Собянин в ходе вручения госнаград группе московских медицинских работников, отличившихся в борьбе с пандемией коронавируса.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, непосредственно в оказании помощи больным с COVID-19 задействовано свыше 69 тыс. медиков. Это врачи, средний и младший медицинский персонал, сотрудники и водители скорой помощи.

Начиная с марта 2020 года в Москве выявлено свыше 715 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Врачи вылечили более 550 тыс. человек, в том числе свыше 290 тыс. - в стационарах.