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Союз птицеводов предостерег от концентрации экспортных потоков на Китае

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - России нужно диверсифицировать экспорт мяса птицы, чтобы снизить зависимость от Китая и сопутствующие риски, считает генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

"Основным драйвером роста экспорта в текущем году, безусловно, стал Китай. На его долю пришлось свыше 50% общего объема экспорта и свыше 63% экспорта в страны дальнего зарубежья. Но вместе с позитивной динамикой данный индикатор несет и существенные риски – в случае ограничения поставок со стороны КНР мы потеряем половину всего экспорта. В этой связи крайне важно делать упор на открытии новых рынков сбыта и наращивать поставки по другим каналам продаж", - сказал Лахтюхов, выступая на стратегической сессии "Российский агроэкспорт 2020-2021", организованной центром "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Риски потери сразу более 50% экспорта

По словам Лахтюхова, экспорт российской птицеводческой продукции на текущий момент превысил 270 тыс. тонн, из них 137 тыс. тонн пришлись на Китай.

"Здесь сразу встает вопрос: насколько это хорошо для нашего экспорта? Мы прекрасно понимаем, что мы живем в рамках определенных политических договоренностей. С одной стороны, наш экспорт подвержен, безусловно, политическим рискам, с другой стороны, основной, наверное, риск – это эпизоотическое благополучие нашей страны", - отметил глава Национального союза птицеводов.

"Эти риски потери сразу более 50% экспорта в виде одной страны заставляют задуматься. Нам необходимо открывать новые страны, нам необходимо открывать новые рынки, прежде всего, в Юго-Восточной Азии, такие, как Сингапур, Япония", - подчеркнул он.

Например, у мирового лидера по экспорту мяса птицы Бразилии доля Китая в структуре экспорта составляет 14%. Для поставок бразильской продукции открыто более 160 стран, и страна постоянно экспортирует мясо птицы более чем в 100 стран. "У нее есть возможность диверсифицировать свои поставки, и в случае чего – если правительство конкретной страны хочет поддержать внутреннюю цену или правительство страны хочет поддержать собственных производителей – у нее всегда есть возможность переориентировать свои поставки на другой регион", - отметил Лахтюхов.

"Если мы возьмем страну номер три по объему экспорта – это не так давно ворвавшаяся на подиум Польша – доля Китая у нее составляет всего лишь порядка 4%", - сообщил он. Для поставок мяса птицы из Польши открыто более 100 стран, в 60 из них она постоянно экспортирует эту продукцию.

Крупнейший российский экспортер мяса птицы – группа агропредприятий (ГАП) "Ресурс" (за 11 месяцев 2020 года объем ее экспорта составил 107,5 тыс. тонн).

"Мы не рассматриваем Китай как единственную страну, в которую мы бы хотели поставлять, и в том числе это связано с тем, что анатомия птицы предполагает, что мы не можем бесконечно расширять поставки туда лап и другого ассортимента, который является специфичным для китайского рынка. Мы видим достаточно серьезное снижение цены по китайскому ассортименту, принципиально это тоже нас останавливает от развития экспорта на данный рынок", - сказал старший вице-президент ГАП "Ресурс" Дмитрий Антонов.

Компания продолжает сотрудничество с торговыми партнерами в КНР и на Ближнем Востоке (Саудовская Аравия, ОАЭ). В 2020 году ГАП "Ресурс" стала первым отечественным производителем в сегменте птицеводства, экспортировавшим продукцию на Филиппины, а также активизировала поставки в страны Африки, начала поставки на Гаити.

"Мы развиваем новые рынки, мы нашли варианты развития логистических цепочек, которые позволяют нам поставлять продукцию с минимальными транспортными расходами на рынки Африки, на Филиппины, также мы очень ждем открытия Сингапура. Мы делаем акцент на широкую географию поставок, на широкий ассортимент", - сказал Антонов.

В целом по итогам 11 месяцев доля Китая в структуре экспорта российской птицеводческой продукции снизилась по сравнению с показателем на начало года на 2 п.п., выросла доля экспорта в страны Африки, добавил Лахтюхов.

По данным "Агроэкспорта", объем поставок российского мяса птицы на внешние рынки с начала 2020 года составил $440 млн. На долю Китая пришлось 64%, стран СНГ – 14%, стран Персидского залива – 7%.

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