Минздрав произвел 395 выплат по случаю смерти врачей от коронавируса

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Фонд соцстрахования осуществил 395 выплат родственникам врачей, умерших от коронавируса, говорится в проекте приказа Минздрава России.

"По данным ФСС России, в Российской Федерации по состоянию на 15.12.2020 в рамках исполнения указа произведено выплат нарастающим итогом на сумму более 11,064 млрд рублей, из них на основании подпункта "а" пункта 2 указа (в случае смерти медработника) было произведено 395 выплат на сумму 1,07 млрд рублей", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов в среду.

В связи с временной нетрудоспособностью медработников было произведено почти 145,2 тыс. выплат на сумму более 9,91 млрд рублей. А в связи со "стойкой утратой медицинским работником трудоспособности в результате развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией" была произведена одна выплата на сумму 2,06 млн. рублей. Еще по 165,3 тыс. случаям созданы комиссии по расследованию, по 147 тыс. случаев "имеются справки" - указывается в документе. Вместе с тем не уточняется, по каким именно случаям созданы комиссии, но для получения выплат должно быть выполнено одно из трех оснований: смерть медработника, временная нетрудоспособность либо стойкая потеря трудоспособности из-за коронавируса.