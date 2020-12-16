Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:16Заразились
на 16.12В России 2 734 454+26 509В мире 73 475 980+627 305

Минздрав произвел 395 выплат по случаю смерти врачей от коронавируса

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Фонд соцстрахования осуществил 395 выплат родственникам врачей, умерших от коронавируса, говорится в проекте приказа Минздрава России.

"По данным ФСС России, в Российской Федерации по состоянию на 15.12.2020 в рамках исполнения указа произведено выплат нарастающим итогом на сумму более 11,064 млрд рублей, из них на основании подпункта "а" пункта 2 указа (в случае смерти медработника) было произведено 395 выплат на сумму 1,07 млрд рублей", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов в среду.

В связи с временной нетрудоспособностью медработников было произведено почти 145,2 тыс. выплат на сумму более 9,91 млрд рублей. А в связи со "стойкой утратой медицинским работником трудоспособности в результате развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией" была произведена одна выплата на сумму 2,06 млн. рублей. Еще по 165,3 тыс. случаям созданы комиссии по расследованию, по 147 тыс. случаев "имеются справки" - указывается в документе. Вместе с тем не уточняется, по каким именно случаям созданы комиссии, но для получения выплат должно быть выполнено одно из трех оснований: смерть медработника, временная нетрудоспособность либо стойкая потеря трудоспособности из-за коронавируса.

Минздрав

Новости

Что произошло за день: среда, 16 декабря

Минобороны РФ опровергло слова Пашиняна об окружении миротворцев в Карабахе

Минобороны РФ опровергло слова Пашиняна об окружении миротворцев в Карабахе
Пандемия коронавируса

Медики РФ смогут получать инвалидность из-за коронавируса

Медики РФ смогут получать инвалидность из-за коронавируса

Депутаты Великого Новгорода на своих машинах возят врачей к COVID-пациентам

Путь между Москвой и Петербургом по скоростной ж/д займет 2 ч 15 мин

Новая космическая станция РФ может получить искусственную гравитацию

Новая космическая станция РФ может получить искусственную гравитацию

Калининградское "дело врачей" завершилось оправданием

Калининградское "дело врачей" завершилось оправданием
Дело Baring Vostok

Начало процесса по "делу Baring Vostok" перенесли на 28 декабря

Региональный Ил-114-300 совершил первый испытательный полет

Региональный Ил-114-300 совершил первый испытательный полет

Приговор эксперту фонда Горчакова и ее мужу будет вынесен 24 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');