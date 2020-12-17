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Трое заключенных самовольно ушли из колонии на окраине Петербурга

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В поселке Металлострой (Санкт-Петербург) трое заключенных без разрешения покинули исправительную колонию, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

Ночью трое осужденных за незаконный оборот наркотиков и разбой ушли из ИК-5. По словам собеседника агентства, заключенные находились не под полным отграничением свободы. Правоохранительные органы начали их розыск.

Официальным комментарием "Интерфакс" пока не располагает.

Петербург ФСИН

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