Поиск
ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 13:10

В Новосибирске отец избил приехавшего к больному ребенку реаниматолога

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Новосибирске началась доследственная проверка сообщений СМИ о нападении отца заболевшего ребенка на реаниматолога, который приехал к ним домой по вызову. Об этом сообщило областное управление СКР.

По предварительным данным, реанимационная бригада приехала на вызов в квартиру дома по улице Петухова Кировского района Новосибирска, чтобы помочь девятилетнему мальчику.

"Между отцом ребенка и врачом бригады скорой помощи произошел конфликт из-за того, что медицинские работники отказались надевать бахилы при входе в квартиру", - говорится в пресс-релизе.

Произошла драка. Один из медиков получил черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины, следует из публикаций.

Следователи проверяют эту информацию.

В пресс-службе областного ГУ МВД "Интерфаксу" уточнили, что драка случилась в ночь на 13 декабря, при этом заявления в полицию подали обе стороны конфликта.

Правительство Новосибирской области сообщило, что, по данным главврача областной "Станции скорой помощи" Ирины Большаковой, на сотрудников скорой помощи нападают каждый месяц и люди регулярно жалуются, что медики не разулись при входе или не надели бахилы. Большакова объяснила, что врачи скорой помощи не обязаны надевать бахилы при входе в дома пациентов. "Скорая помощь - это экстренная служба. Мы приезжаем, когда есть угроза жизни или серьезная угроза здоровью, времени разуваться просто нет", - цитирует ее пресс-служба.

По данным Большаковой, родители сообщили диспетчеру, что у их сына боли в животе и потеря сознания, вызов поступил в 1:45, реанимационная бригада прибыла на место в 1:57.

"Но вместо того, чтобы немедленно пропустить медиков к ребенку, родители начали так агрессивно отстаивать чистоту пола в квартире, что у врача-реаниматолога диагностирована черепно-мозговая травма. На место были вызваны сотрудники полиции, они должны дать оценку случившемуся", - отмечает Большакова.

По ее словам, врач-реаниматолог в общей сложности 18 лет работает в медицине, последние пять лет - детским реаниматологом в службе скорой помощи, за все время ни одной жалобы на него не было.

В Минздраве региона агентству уточнили, что в итоге врачей к ребенку не пустили.

Новосибирск СКР МВД Минздрав Новосибирская область

Новости

Google оштрафовали на 3 млн рублей за запрещенные сайты в поиске

Google оштрафовали на 3 млн рублей за запрещенные сайты в поиске
Путин: пресс-конференция-2020

Путин не стал отвечать, выясняли ли разведслужбы происхождение COVID

Путин не стал отвечать, выясняли ли разведслужбы происхождение COVID
Путин: пресс-конференция-2020

Путин пообещал обеспечить миллионы доз COVID-вакцины в 2021 года

Путин: пресс-конференция-2020

Путин объяснил, что еще не привился от COVID-19 по возрасту

Грузовые суда попали в ледовый плен на Волге под Астраханью

МВД подтвердило данные о нападении на полицейских в Чечне

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Петербургские мастера объяснили ситуацию со сгоревшими часами Нотр-Дама

Петербургские мастера объяснили ситуацию со сгоревшими часами Нотр-Дама
Путин: пресс-конференция-2020

Смотреть пресс-конференцию Путина в прямом эфире собрались 44% россиян

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 28,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 28,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В Москве нейросеть начала помогать ГИБДД штрафовать водителей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');