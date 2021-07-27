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На новосибирца завели дело за избиение приехавшего к его сыну врача

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Новосибирска, подравшегося с детским врачом-реаниматологом, приехавшим с бригадой скорой помощи по вызову к 9-летнему мальчику, сообщает СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью) после того, как потерпевший побывал на личном приеме у и.о. главы регионального СУ СКР Антона Бадулина.

"Предварительно установлено, что ночью 13 декабря 2020 года, 35-летний врач-реаниматолог в составе бригады скорой медицинской помощи прибыл на вызов в многоквартирный дом в Кировском районе города Новосибирска для оказания помощи ребенку", - говорится в сообщении.

При входе в квартиру между 38-летним отцом и врачом возникла ссора "из-за малозначительного повода". Конфликт перерос в драку, в ходе которой медик получил телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта стало то, что медицинские работники отказались надевать бахилы при входе в квартиру. В результате произошедшей драки у одного из работников медицинской бригады была диагностирована черепно-мозговая травма и многочисленные ссадины.

Родители мальчика сообщили диспетчеру, что у ребенка боли в животе и потеря сознания, вызов поступил в 1:45, реанимационная бригада прибыла на место в 1:57 по местному времени, однако к ребенку медики так и не попали.

Новосибирск СКР

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