Путин заявил, что кадровых перестановок в кабмине не планируется

Президент РФ Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России в целом работает достаточно эффективно, нет предпосылок для новых кадровых перестановок, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на итоговой пресс-конференции он отметил, что некоторые члены правительства упустили время в связи с допущенным ростом цен на некоторые продукты питания.

"Я считаю, что упустили этот момент некоторые коллеги в правительстве, несвоевременно среагировали. Но в целом, особенно в условиях борьбы с пандемией, правительство работало эффективно и очень напряженно", - подчеркнул глава государства.

Касаясь возможности новых изменений в составе правительства РФ, Путин заявил: "Это (предыдущие перестановки - ИФ) инициатива председателя правительства, он вправе набирать свою команду. Я с ним согласился, с этими изменениями. Каких-то других не вижу, сам председатель ничего не инициировал. Мне кажется, нужно, чтобы сложившийся коллектив работал, и работал слаженно".

Путин еще раз подчеркнул, что в правительстве "пока не планируется кадровых изменений".

По словам президента, правительство формировалось под реализацию стратегических целей развития и считает, что оно этим задачам отвечает.