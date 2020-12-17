"Ростелеком" купил екатеринбургского провайдера "Планета" за 1,76 млрд рублей

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - "Ростелеком" сообщил, что закрыл сделку по покупке 100% ООО "Созвездие Н", контролирующего мультисервисного оператора связи на рынке Екатеринбурга и Свердловской области "Планета". Сумма сделки составила 1,755 млрд рублей.

"Ростелеком" рассчитывает за счет этой сделки значительно укрепить свои позиции в регионе.

Сделка была реализована с привлечением ООО "Сбербанк Инвестиции", которое в несколько этапов консолидировало 100% группы компаний "Планета" в интересах "Ростелекома".

"Планета" оказывает услуги высокоскоростного доступа в интернет, цифрового ТВ, связи и видеонаблюдения. Абонентская база оператор а насчитывает около 100 тыс. домохозяйств и более 6 тыс. предприятий. Ожидаемая по итогам 2020 года выручка должна превысить 1 млрд рублей, уровень рентабельности OIBDA соответствует аналогичному показателю "Ростелекома" (по итогам III квартала показатель составил 39,8%. - ИФ.).

В конце октября "Ростелеком" объявил о покупке 100% "Синтерра Медиа" за 1,5 млрд рублей у группы МТТ, в ноябре было подписано обязывающее соглашение о покупке телекоммуникационного бизнеса группы "ЛУКОЙЛ".

В начале 2020 года "Ростелеком" закрыл сделки по покупке DataLine и консолидации 100% Tele2.

В конце I квартала 2021 года "Ростелеком", как ожидается, представит обновленную стратегию, которая будет охватывать все направления деятельности оператора с учетом приобретенных им активов.

"Ростелеком" на 38,2% принадлежит государству, free float составляет 29,02%. Акционерами также являются АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2), ВТБ и ВЭБ.РФ.