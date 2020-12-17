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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 17:21

Путин заверил, что в РФ локдаун не планируется

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Локдаун в России вводить не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что такой необходимости нет.

"Заболеваемость достаточно высокая, но по мнению специалистов, она "вышла на полку", что называется. Резкого увеличения мы не наблюдаем", - сказал президент.

"Исходим из того, что при том количестве специализированных коек, которые у нас, при наращивании производства лекарственных препаратов, надеюсь, что эти негативы, о которых было сказано, будут устраняться. Будем следить внимательно, чтобы люди получали нужные лекарственные препараты, чтобы их вовремя госпитализировали", - добавил он.

Путин подчеркнул, что важно своевременно реагировать на возникающие проблемы, с которыми сталкиваются люди. "Если будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно", - заявил президент.

По данным на 17 декабря, в России с начала пандемии было выявлено 2 млн 762 668 случаев заболевания COVID-19. Суточный прирост составил 28 214. В стране за сутки скончались 587 человек с COVID-19. Общее число жертв вируса выросло до 49 151.

Хроника 09 сентября – 17 декабря 2020 годаПутин: пресс-конференция-2020
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