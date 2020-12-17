В России за сутки выявлено 28,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Reuters

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Еще 28 214 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрировано в РФ за сутки, сообщает оперштаб.

В Москве прирост за этот период составил 6711.

В стране за сутки скончались 587 человек с COVID-19. Общее число жертв вируса выросло до 49 151.

Поправились в России 2 млн 202 540 пациентов, в том числе 26 440 были выписаны за последние сутки.

За все время пандемии в РФ было зафиксировано 2 млн 762 668 случая заболевания новой инфекцией.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 510 977.

Новые зараженные регистрировались во всех 85 регионах РФ. Еще 3763 случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 471 - в Московской области, 496 - в Нижегородской области, 399 - в Архангельской области, 397 - в Свердловской области, 389 - в Воронежской области, 387 - в Ростовской области, 370 - в Вологодской области, 357 - в Псковской области, 351 - в Крыму, 343 - в Хабаровском крае, 341 - в Карелии, 335 - в Красноярском крае, 329 - в Пермском крае, 310 - в Челябинской области, 300 - в Самарской области. В остальных субъектах менее 300 случаев инфицирования.