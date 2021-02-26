Заключенные сделали иконостас для домового храма Адмиралтейства

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Утварь и иконостас для храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского (домовой храм Адмиралтейства, недавно открылся после реставрации) изготовили осужденные из колонии №4 в Форносове Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Эту работу за два с половиной месяца выполнили шесть осужденных, которых выучили на столяров в профессиональном училище при колонии.

Изделия делали на станках с числовым программным управлением по заранее созданным 3D-моделям.

Утварь и иконостас уже установлены в храме.

"Можно сказать, что те, кто трудился над воплощением этого проекта, оставили свой след в истории Санкт-Петербурга", - заявил через пресс-службу начальник ИК-4 Александр Зубов.

Домовой храм во имя Святителя Спиридона Тримифунтского, находящийся в историческом здании Адмиралтейства, открыли после реставрации в начале февраля. Он был построен в 1821 году по проекту Огюста Монферрана и является объектом исторического наследия. Храм освятили в память о дне рождения императора Александра I, приходившегося на день святого Спиридона Тримифунтского.

Спиридон Тримифунтский - раннехристианский святой, которого особо почитали в России. Считалось, что он помогает в делах и новых начинаниях, поэтому настоятель храма освящал все построенные в Петербурге корабли.

В 1858 году домовый храм Адмиралтейства получил статус собора. До 1917 года здесь был один из лучших в столице хоров. Этот хор ежегодно 17 ноября пел на панихиде по морякам, павшим в Синопском и Цусимском сражениях.

13 ноября 1920 года храм был закрыт и вновь открылся в 2013 году. Реставрацию там проводили с марта 2019 года по приказу главкома ВМФ России.