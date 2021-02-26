Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
на 26.02В России 4 223 186+11 086В мире 113 001 412+447 111

Заключенные сделали иконостас для домового храма Адмиралтейства

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Утварь и иконостас для храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского (домовой храм Адмиралтейства, недавно открылся после реставрации) изготовили осужденные из колонии №4 в Форносове Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Эту работу за два с половиной месяца выполнили шесть осужденных, которых выучили на столяров в профессиональном училище при колонии.

Изделия делали на станках с числовым программным управлением по заранее созданным 3D-моделям.

Утварь и иконостас уже установлены в храме.

"Можно сказать, что те, кто трудился над воплощением этого проекта, оставили свой след в истории Санкт-Петербурга", - заявил через пресс-службу начальник ИК-4 Александр Зубов.

Домовой храм во имя Святителя Спиридона Тримифунтского, находящийся в историческом здании Адмиралтейства, открыли после реставрации в начале февраля. Он был построен в 1821 году по проекту Огюста Монферрана и является объектом исторического наследия. Храм освятили в память о дне рождения императора Александра I, приходившегося на день святого Спиридона Тримифунтского.

Спиридон Тримифунтский - раннехристианский святой, которого особо почитали в России. Считалось, что он помогает в делах и новых начинаниях, поэтому настоятель храма освящал все построенные в Петербурге корабли.

В 1858 году домовый храм Адмиралтейства получил статус собора. До 1917 года здесь был один из лучших в столице хоров. Этот хор ежегодно 17 ноября пел на панихиде по морякам, павшим в Синопском и Цусимском сражениях.

13 ноября 1920 года храм был закрыт и вновь открылся в 2013 году. Реставрацию там проводили с марта 2019 года по приказу главкома ВМФ России.

Адмиралтейство ВМФ РПЦ Петербург ФСИН Форносово Александр Зубов

Новости по теме

Новости

Памфилова сочла перенос даты выборов в Госдуму нецелесообразным

Памфилова сочла перенос даты выборов в Госдуму нецелесообразным

Двух сотрудников ярославской колонии задержали за избиение осужденных

Пандемия коронавируса

Путин обсудил с канцлером Австрии возможность поставки "Спутника V"

Путин обсудил с канцлером Австрии возможность поставки "Спутника V"

В Среднеуральском монастыре искали обвиняемого в тройном убийстве

В Среднеуральском монастыре искали обвиняемого в тройном убийстве

Дегтярев обсудил с Сечиным проблему обеспечения хабаровчан бензином

Разрешения на полеты дронов в Подмосковье будут выдавать через портал госуслуг

Спасенная в Нижнем Новгороде женщина оказалась единственной под завалами

Спасенная в Нижнем Новгороде женщина оказалась единственной под завалами

Глава ФСИН заверил, что в колонии нет угрозы здоровью Навального

Глава ФСИН заверил, что в колонии нет угрозы здоровью Навального

Новый Координационный центр правительства возглавил вице-премьер Чернышенко

Сменился владелец издания Sports.ru

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');