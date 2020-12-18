Военные РФ разместили на Чукотке перехватчики для контроля Арктики

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 размещены в Анадыре (Чукотка) для боевого дежурства в Арктике, сообщил командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Авакянц.

"С 1 декабря на боевое дежурство в Арктике заступили группы самолетов МиГ-31 морской авиации флота. Мы четко понимаем значимость этого региона для России и именно поэтому на аэродроме в Анадыре развернута соответствующая инфраструктура,

которая позволит нашим силам нести непрерывное дежурство по противовоздушной обороне", – сказал Авакянц в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Анадырь – город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.

МиГ-31 – сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.

Вооруженные силы России получают модернизированные самолеты МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот самолет в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракетного комплекса "Кинжал".

В 2020, 2019 и 2018 годах в Анадырь в ходе учений перебазировались российские стратегические бомбардировщики Ту-160.

Об усилении военной инфраструктуры в Арктике ранее сообщал Северный флот России.