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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:40Заразились
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Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 75 млн

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 74 921 288, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с коронавирусом заболеваний выросло за сутки до 1 662 465 человек, выздоровели более 50 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

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Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 17 206 647 инфицированных COVID-19, зафиксировано 310 699 летальных исходов, излечились более 9 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, там их число выросло за сутки до 9 979 447, число скончавшихся - до 144 789, поправились более 9,4 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных остается у Бразилии. Там за время пандемии зарегистрировано 7 110 434 заболевших, из них умерли 184 тыс. 827, вылечились более 6,3 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 214. В США на 1 млн жителей скончались 958 человек, в Индии - 104, в Бразилии - 867.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 18 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
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