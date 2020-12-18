Кремль выразил сожаление в связи с запретом Путину посещать Олимпиады

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле сожалеют и негативно относятся к решению Спортивного арбитражного суда (CAS), в котором содержатся ограничения для российских спортсменов и запрет президенту РФ Владимиру Путину посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также Чемпионаты мира в течение двух лет.

"Мы, конечно, сожалеем в связи с этим решением и, конечно, мы относимся к нему негативно. Но, вместе с тем, уже было отмечено нашими спортивными руководителями, что главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях, это поможет сохранять им свою международную квалификацию и спортивную форму", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение CAS.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему будет поддерживать максимально тесный контакт с международными спортивными организациями.

"По всем остальным вопросам мы имеем в виду поддерживать максимально тесный контакт с международными спортивными организациями, мы продолжим этот диалог, мы продолжим всеми доступными средствами защищать наши интересы, и мы продолжим борьбу с допингом, о котором, как о самом большом зле, неоднократно говорил президент РФ в своих выступлениях", - сказал Песков.

Ранее CAS обнародовал свое решение запретить российским спортсменам выступать под флагом РФ. Кроме того, два года Россия не сможет проводить у себя Олимпийские игры, Паралимпийские игры, чемпионаты мира. Запрет действует до декабря 2022 года.