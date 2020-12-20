В Ставрополе арестовали подозреваемого в убийстве полицейского

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции ставропольского главка МВД в воскресенье взят под стражу по делу об убийстве местного жителя, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По ее данным, такая мера в отношении обвиняемого была избрана сегодня Промышленным районным судом Ставрополя.

Как сообщалось, 12 декабря в полицию города Ставрополя женщина заявила об исчезновении своего 29-летнего сына. Через несколько дней, 17 декабря, в лесном массиве на выезде из города обнаружили тело разыскиваемого с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) накануне был задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка полиции.

На допросе полицейский дал признательные показания. Как выяснилось, 10 декабря между ним и его другом произошел конфликт, в ходе которого полицейский застрелил молодого человека.

Ранее со ссылкой на ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщалось, что по результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.