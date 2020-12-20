Мощностей завода в Омске хватит только на половину планов по выпуску ракет "Ангара"

Испытательный пуск "Ангары-А5" 14 декабря Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Омский завод "Полет" сможет производить по 4-6 ракет-носителей семейства "Ангара" в год после модернизации производственной площадки, сообщил глава Центра имени Хруничева Алексей Варочко.

"На Омской площадке все производство ориентировано сегодня с таким расчетом, чтобы в 2020-2022 годах мы будем вести все время наращивание по выпуску машин. Сейчас возможности омской площадки - это максимально в год выпустить две машины. Начиная с 2021-2022, мы будем переходить уже на 3-4 машины в год и после завершения инвестиционного проекта, это конец 2023 года, это 4-6 машин", - сказал Варочко в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

В октябре 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что с 2024 года в Омске планируется производить восемь тяжелых и две легких ракеты "Ангара" в год.

"С 2023 мы исходим из того, что мы будем выпускать не менее четырех ракет "Ангара" в Омске и полностью переведем туда производство Ангары. С 2024 года мы будем выпускать по восемь тяжелых ракет Ангара в Омске и по две легких ракеты", - сказал Рогозин.

14 декабря на космодроме "Плесецк" прошел второй испытательный пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5". Первый пуск состоялся в декабре 2014 года. Как сообщил Рогозин, "ракета продемонстрировала, что она соответствует заявленным характеристикам".

В мае 2019 года сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" и один - "Ангары 1.2". Однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020 год.

Как сообщал в октябре гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, в программу испытаний ракеты могут быть включены коммерческие пуски.

Основным заказчиком семейства ракет является Минобороны. На космодроме "Восточный" ведется строительство объектов второй очереди, предназначенных для запуска ракет семейства. Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

При этом в госкорпорации недовольны стоимостью производства ракет-носителей. Как отмечали в "Роскосмосе", стоимость одной ракеты, изготавливаемой для летных испытаний, приближается к 5 млрд рублей.

"Мы можем согласиться с этой себестоимостью только на этапе испытаний. Нам нужна такая цена, по которой мы могли бы соревноваться с наиболее успешными нашими, прежде всего американскими, конкурентами", - заявлял Рогозин. Планируется, что после начала серийного производства стоимость ракеты существенно снизится.