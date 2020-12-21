Апелляция подтвердила приговор осужденному за госизмену историку Жукову

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Первый Апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор россиянину Андрею Жукову, осужденному за государственную измену.

Апелляционные жалобы осужденного и защитников оставлены без удовлетворения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Там отметили, что в апелляционном определении суд внес в приговор изменение "указать в резолютивный части приговора об осуждении Жукова Андрея Евгеньевича по статье 275 УК РФ (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года номер 377-ФЗ)", однако на суть обвинения и наказание это не повлияло.

Мосгорсуд ранее приговорил Жукова к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Он признан виновным в госизмене (статья 275 УК РФ).

Дело Жукова, арестованного в июне 2018 года, было рассмотрено в закрытом режиме, поскольку материалы расследования имеют гриф "совершенно секретно".

По данным СМИ, Жуков являлся историком и капитаном запаса российской армии и ранее проходил свидетелем по делу о разглашении гостайны на форуме о военной истории.

Он обвинялся в том, что с 2010 года передавал секретные сведения иностранному государству.