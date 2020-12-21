СКР проверит сообщения о смерти пенсионерки во дворе ростовской школы

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионерки возле одной из школ в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ростовской области.

Возле одной из школ города была найдена мертвая 61-летняя женщина без признаков насильственной смерти.

Местные жители писали в соцсетях, что инцидент с женщиной произошел утром 21 декабря. Пенсионерке стало плохо, она обратилась в школу за помощью. Ей вызвали скорую, однако попросили подождать на улице и вынесли стул. Не дождавшись приезда медиков, женщина умерла на улице.