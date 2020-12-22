Сотовые операторы в Приморье восстановили инфраструктуру после ледяного дождя

Работы по восстановлению доступа к интернету продолжаются

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Операторы сотовой связи в Приморском крае завершили восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате ледяного шторма, обрушившегося на юг региона 19 ноября, сообщил "Интерфаксу, представитель краевого министерства цифрового развития.

"В настоящий момент операторы сотовой связи уже восстановили свою инфраструктуру, поэтому если где-то и наблюдаются проблемы со связью, то они вызваны текущими неполадками, не связанными с ноябрьским ледяным штормом", - сказал собеседник агентства.

Работы по восстановлению доступа к интернету продолжаются.

"Повреждения инфраструктуры многих провайдеров оказались очень значительными, и местами приходилось с нуля восстанавливать коммуникации, которые создавались на протяжении многих лет", - добавил представитель министерства.

В настоящий момент восстановлено более 95% поврежденных стихией линий. По состоянию на вечер 21 декабря проблемы с подключением к проводному интернету наблюдались примерно в 400 многоквартирных домах. В части из них работают альтернативные провайдеры, возможность подключения к проводному интернету есть.

За прошлую неделю аварийные бригады вернули интернет в почти 550 домов. Полностью восстановить коммуникации во Владивостоке операторы связи планируют до конца недели.

Сложной останется ситуация в частном секторе в пригороде Владивостока. Здесь повреждения линий обширные.

"Несмотря на то, что аварийные бригады продолжают трудиться в авральном режиме - к работам привлечены около 530 человек - темпы восстановительных работ со стороны некоторых провайдеров и их отношение к своим клиентам не устраивает правительство Приморского края. В связи с этим минцифры Приморья обратилось в контролирующие органы для проверки соблюдения правил предоставления услуг и защиты прав потребителей", - добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в результате ледяного дождя в Приморье было повреждено 600 базовых станций сотовых операторов.

Циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта. Без света тогда остались почти 181 тыс. человек в 73 населенных пунктах. В крае был введен режим ЧС регионального уровня, он снят 10 декабря. Больше всего пострадали от ледяного шторма Владивосток и Артем.