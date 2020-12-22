Минобороны обнародовало кадры совместного с Китаем полета стратегической авиации

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Два российских и четыре китайских стратегических бомбардировщика во вторник провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-китайским морями, сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство распространило видео вылета в темное время суток российских "стратегов" на патрулирование. Кроме того, на видео показан вылет российских истребителей, которые, по всей видимости, сопровождали Ту-95МС.

"Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России и четырех стратегических бомбардировщиков Хун-6К ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что это второе совместное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В военном ведомстве подчеркнули, что совместный полет российских и китайских стратегических бомбардировщиков над Японским и Восточно-Китайским морями не направлен против других стран.

Самолёты Ту-95МС, как и Ту-160 - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") был запущен в серийное производство в 1981 году как модификация стратегического бомбардировщика Ту-95, стоявшего на вооружении отечественных ВВС с 1957 года.