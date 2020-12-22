Южная Корея подняла в воздух истребители из-за самолетов РФ и КНР у ее границ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Южнокорейские истребители во вторник поднимались в воздух в связи с заходом в идентификационную зону ПВО страны (KADIZ) 19 военных самолетов России и Китая, сообщил Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Республики Корея.

"Сначала четыре китайских военных самолета вошли в Корейскую идентификационную зону ПВО, за ними последовали 15 российских самолетов", - говорится в сообщении. При этом указывается, что южнокорейские военные направили истребители ВВС в тактических целях.

Как отметили в ОКНШ, китайские военные предупредили Южную Корею о том, что их самолеты проводят обычные учения перед тем, как зайти в ее идентификационную зону ПВО.

"Судя по всему, инцидент связан с проведением совместных учений Китая и России", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что ни один из самолетов не нарушил воздушного пространства Южной Кореи.

Совместное патрулирование самолетов РФ и Китая

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что два российских и четыре китайских стратегических бомбардировщика провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-китайским морями.

"Авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России и четырех стратегических бомбардировщиков Хун-6К ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей", - говорилось в сообщении российского военного ведомства.

"В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - отметили в Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что это второе совместное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Первое совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями два российских Ту-95МС и два китайских Хун-6К осуществили 23 июля 2019 года. Тогда Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны над Японским морем. В Минобороны РФ тогда заявили, что истребители Южной Кореи пытались помешать пролету бомбардировщиков РФ и Китая.