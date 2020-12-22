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МВД попросило бизнесменов не использовать платформу "ЗаБизнес.рф" для давления на партнеров

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Замглавы МВД РФ Виталий Шулика выразил надежду, что цифровая платформа "ЗаБизнес.рф", защищающая предпринимателей от силового давления, не станет для бизнесменов инструментом сведения счетов с бизнес-партнерами.

"К сожалению, мы видим тенденцию, когда поступают обращения к нам с требованием о возбуждении уголовного дела в отношении своих контрагентов. Не хотелось бы вмешиваться в (споры) хозяйствующих субъектов. Министр и верховный главнокомандующий нам это запретили", - заявил Шулика во вторник на заседании наблюдательного совета платформы.

Платформа "ЗаБизнес.рф" была создана в ноябре 2019 года. Она позволяет бизнесу направить жалобу на необоснованные действия правоохранительных органов.

Шулика отметил, что "не хотел бы, чтобы платформа стала инструментом для давления (бизнесменов - ИФ) на своих партнеров". "Надеемся на сообщество, которое поставит этот барьер", - заключил замглавы МВД.

Первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман на той же конференции сообщил, что "большинство обращений (бизнесменов) касается следствия, следственных проверок".

"Следовательно, это связано с необходимостью изучения уголовных дел. А они не находятся в Москве. Хотя много жалоб из Московского региона. Поэтому мы связаны расстоянием, а отсюда - со временем разрешения этих обращений". - отметил Буксман.

Он заявил, что "прокуроры давно, можно сказать, "исторически" занимаются темой защиты прав бизнеса". А благодаря подобной платформе, ее публичности, по словам Буксмана, "даже в отсутствие каких-то дополнительных процессуальных полномочий, через убеждение, через общественное внимание прокурорам удается решать больше вопросов в интересах защиты бизнеса".

МВД РФ Виталий Шулика Генпрокуратура РФ Александр Буксман

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