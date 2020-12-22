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Минздрав оценил число болеющих COVID-19 в РФ в 1,1 млн человек

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Более 1,1 млн человек в России болеют коронавирусом в настоящий момент, только пятая часть из них находится в больницах, и ни в одном регионе нет дефицита коек, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день на амбулаторном этапе находятся на лечении 935 тысяч пациентов, что составляет 80% от всех пациентов с COVID. На развернутые для лечения COVID-инфекции койки госпитализировано почти 220 тысяч пациентов", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Министр также заявил о достаточном в настоящее время уровне свободных коек. "На сегодняшний день мы видим, что критически низкого уровня по коечной обеспеченности нет ни в одном регионе", - подчеркнул он.

"Регионы научились более эффективному использованию своевременной госпитализации и выписки, что позволяет увеличить оборот койки", - сказал Мурашко. Реанимационных коек достаточно, 80% стоят в резерве, уточнил он.

По его словам, Минздрав постоянно мониторит доступность медпомощи в регионах. "С учетом рискориентированного подхода (в регионах) работают бригады специалистов. На сегодняшний день они работают в Республике Карелия, Алтайском крае, Амурской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Тульской областях", - сказал глава Минздрава.

Он добавил, что на этой неделе на помощь местным медикам отправятся бригады в Камчатский край и Курганскую область.

Хроника 09 января – 22 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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