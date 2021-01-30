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Кабмин выдвинул троих представителей ВТБ в совет директоров Первого канала

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правительство выдвинуло кандидатов в совет директоров АО "Первый канал". Среди них помощник президента РФ, экс-министр экономического развития Максим Орешкин, гендиректор АО Константин Эрнст и три представителя банка ВТБ.

Росимуществу поручено обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию.

В список кандидатов для избрания в качестве представителей РФ в совет директоров "Первого канала" вошли помощник президента РФ, экс-министр экономического развития Максим Орешкин, который ранее возглавил СД "Первого канала", замруководителя аппарата правительства РФ Леонид Левин, начальник управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов, руководитель департамента - старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Дмитрий Снесарь, первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ (ПАО) Юрий Соловьев, председатель правления акционерного общества "Страховое общество газовой промышленности" ("Согаз") Антон Устинов, замруководителя департамента - старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Светлана Федоренко.

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Также в совет директоров выдвинут глава Минцифры Максут Шадаев и гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.

Президент РФ Владимир Путин 21 декабря подписал указ о снижении доли государства в АО "Первый канал" с 51% до 34%. Указом "Первый канал" исключается из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ.

Новым председателем совета директоров АО "Первый канал" вместо ректора МГИМО Анатолия Торкунова, занимавшего этот пост с 2011 года, стал Орешкин.

Решение об увеличении уставного капитала АО "Первый канал" было принято ввиду необходимости финансового оздоровления "Первого канала"

На данный момент контрольный пакет акций "Первого канала" находится у государства: 38,9% принадлежат Росимуществу, еще 9,1% акций у ФГУП "ИТАР-ТАСС", 3% - у ФГУП "ТТЦ Останкино". Структуры "Национальной медиа группы" контролируют 29%.

Весной 2019 года в состав акционеров телеканала вошел ВТБ, купив 20% у компании Романа Абрамовича "ОРТ-КБ". 23 сентября ВТБ вышел из капитала "Первого канала", но, когда стало известно об уменьшении доли государства в АО, в пресс-службе ВТБ сообщили, что рассматривают возможность вернуться в число акционеров телеканала и участвовать в запланированной допэмиссии.

"Первый канал" в прошлом году на фоне падения рекламных доходов крупнейших телеканалов сократил выручку впервые с 2015 года. По данным "СПАРКа", выручка АО "Первый канал" в 2019 году упала на 17,8%, до 26,988 млрд рублей с 32,847 млрд рублей в 2018 году. Чистый убыток АО при этом сократился до 4,15 млрд рублей с 6,8 млрд рублей годом ранее, убыток от продаж - до 12,46 млрд с 13,11 млрд рублей. Компания является убыточной с 2013 года.

Первый канал Константин Эрнст Максут Шадаев Максим Орешкин

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