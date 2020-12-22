Финоздоровление "Первого канала": Обобщение.

Орешкин во главе СД, госдоля формально снижается, деньги может дать ВТБ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Первый канал", остающийся убыточным на протяжении последних лет, будет "финансово оздоровлен". Схема предусматривает как акционерные, так и кадровые изменения.

В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ о снижении доли государства в АО "Первый канал" с 51% до 34%. Указ размещен в базе правовой информации "Консультант плюс". Указом президента "Первый канал" исключается из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно документу, правительство должно в трехмесячный срок провести мероприятия по увеличению уставного капитала, "определив перечень негосударственных акционеров канала", а также определить размер долей РФ и негосударственных акционеров в уставном капитале "Первого канала".

"Правительству РФ принять решение об использовании в отношении АО "Первый канал " специального права на участие РФ в управлении этим акционерным обществом ("золотой акции") в соответствии со ст. 38 ФЗ N178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", - говорится в указе.

Новым председателем совета директоров АО "Первый канал" вместо ректора МГИМО Анатолия Торкунова, занимавшего этот пост с 2011 года, стал помощник главы государства, экс-министр экономического развития РФ Максим Орешкин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры.

Там уточнили, что решение об увеличении уставного капитала АО "Первый канал", согласно указу президента РФ от 21 декабря 2020 г. N806, принято "ввиду необходимости финансового оздоровления "Первого канала".

"Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что "Первый канал" по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства и лидеров отрасли, государственный контроль над которым будет не только гарантирован сохранением предусмотренных указом 34% акций в собственности РФ, но дополнительно усилен путем внедрения механизма "золотой акции", - отметили в Минцифры.

На данный момент контрольный пакет акций "Первого канала" находится у государства: 38,9% принадлежат Росимуществу, еще 9,1% акций у ФГУП "ИТАР-ТАСС", 3% - у ФГУП "ТТЦ Останкино". Структуры "Национальной медиа группы" контролируют 29%.

Весной 2019 года в состав акционеров телеканала вошел ВТБ, купив 20% у компании Романа Абрамовича "ОРТ-КБ". Условия сделки стороны не раскрывали. ВТБ называл ее "частью успешного бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ, включающего медиа-сегмент". В конце сентября этого года стало известно, что ВТБ вышел из капитала "Первого канала". Сделка прошла 23 сентября. В сообщении о существенном факте ВТБ не назывался контрагент по сделке, "Первый канал" как непубличная компания информацию об изменении в составе акционеров оперативно не раскрывает.

В пресс-службе ВТБ, отвечая на вопрос, планирует ли банк вернуться в число акционеров телеканала и участвовать в запланированной допэмиссии, ответили: "Да, мы рассматриваем такую возможность".

"Первый канал" в прошлом году на фоне падения рекламных доходов крупнейших телеканалов сократил выручку впервые с 2015 года. По данным "СПАРКа", выручка АО "Первый канал" в 2019 году упала на 17,8%, до 26,988 млрд рублей с 32,847 млрд рублей в 2018 году.

Чистый убыток АО при этом сократился до 4,15 млрд рублей с 6,8 млрд рублей годом ранее, убыток от продаж - до 12,46 млрд с 13,11 млрд рублей. Компания является убыточной с 2013 года.