Врачи в Приморье спасли тигренка, пострадавшего от нападения взрослого хищника

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты в Приморье спасли краснокнижного амурского тигренка, который получил серьезные травмы в результате нападения взрослого хищника, сообщила в среду пресс-служба "Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра".

Пострадавшего тигренка, которому еще не исполнилось полугода, в ноябре отловили на севере Приморья, после того, как пограничники обнаружили окровавленные следы хищника. Зверя доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в приморском селе Алексеевка. У тигренка при обследовании обнаружили травмы мягких тканей, сложные переломы плечевой, локтевой и лучевой костей правой передней лапы, а также перелом кости на задней лапе, говорится в сообщении.

Эксперты, оценив характер травм и данные с места, где нашли тигренка, пришли к выводу, что он пострадал в результате нападения взрослого тигра.

Травматологи Владивостокской клинической больницы N 2 провели хищнику две операции, предотвратив ампутацию лапы и, впервые в мире для диких тигров, обеспечили восстановление ее двигательной функции, говорится в сообщении.

Из-за быстрой регенерации мышечной и костной тканей, а также установленных врачами в лапе металлических пластин и спиц, тигренок получил кличку "Росомаха" в честь одноименного персонажа комиксов.

Оценить возможность возвращения тигренка в дикую природу можно будет не раньше, чем через полгода.

Ранее, в 2015 и 2018 годах, специалисты пытались спасти тигров с подобными травмами, однако хищники не выжили.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее.

По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей.