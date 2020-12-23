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Сахалинцев начнут вакцинировать от коронавирусной инфекции 23 декабря

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Вакцинация против COVID-19 начнется в среду во второй половине дня в Южно-Сахалинске, привиться смогут горожане, которые записались на эту процедуру, сообщает в среду пресс-служба правительства Сахалинской области.

Самолет с вакциной "Спутник V" ожидают в среду. "В этот же день, с 15:00 местного времени, иммунизация начнется в поликлиниках Южно-Сахалинска. 24 декабря прививку будут готовы сделать в близлежащих районах - Анивском, Долинском, Корсаковском, Холмском, а также в Синегорске. Далее вакцина поступит на север Сахалина и на Курилы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 18 декабря в регионе через сайт госуслуг стартовала запись всех желающих вакцинироваться. За это время записалось более 270 человек. "Лидер по количеству желающих привиться - поликлиника №4 Южно-Сахалинска. Чуть меньше заявок поступило в поликлинику консультативно-диагностического центра (Южно-Сахалинск - ИФ). Районы тоже включились в эту работу. Сейчас больше всего желающих привиться в городе Оха", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Сахалинской области Владимира Кузнецова.

По состоянию на 21 декабря в Сахалинской области от коронавируса привилось 516 человек (медики, педагоги и соцработники). "Каждый вакцинированный ведет дневник наблюдений - осложнений и побочных эффектов не выявлено", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в конце декабря на Сахалин для добровольной вакцинации доставят более 2 тысяч доз "Спутник V". В начале декабря в регион завезли две партии вакцины по 300 доз каждая. С 6 декабря начали вакцинировать медработников, учителей и соцработников.

Сахалинская область

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