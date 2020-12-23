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Рябков заявил, что РФ не будет инициировать контакты с переходной командой Байдена

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Москва не собирается инициировать контакты с переходной командой избранного президента США Джо Байдена, сообщил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не пойдем ни на какие односторонние уступки, это полностью исключено. В конце концов, выбор за американцами, что, когда и как делать с нашими двусторонними отношениями. Мы не инициируем никакие контакты с переходной командой Байдена, мы не собираемся этого делать", - сказал замминистра.

"Когда у них появится интерес, пожалуйста, все адреса известны, МИД никуда не переехал. Люди, которые работают в Вашингтоне, прекрасно знают о том, что и как нужно делать, если такие импульсы последуют, поэтому добро пожаловать. Если такого настроя нет, тогда, значит, все будет продолжаться как сейчас", - сказал Рябков.

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По словам замминистра, сейчас все контакты между Москвой и Вашингтоном происходят исключительно через дипмиссии.

Говоря о перспективах выправления российско-американских отношений, высокопоставленный российский дипломат сказал: "Мы тоже реалисты, и из того бурелома проблем, в котором отношения оказались в результате безрассудных действий американской стороны на протяжении уже многих лет, выбираться будет очень трудно. Если Вашингтон проявит готовность на любом отрезке дальнейшего развития их собственных мыслительных процессов применительно к России к тому, чтобы попробовать хотя бы в каких-то сегментах дорогу расчистить, за нами дело не станет. Мы к этому готовы".

В то же время он подчеркнул: "Но и упрашивать их заниматься этим мы тоже не будем. Отношения с США нужны нам не в большей мере, чем отношения с Россией нужны Вашингтону. Они должны это четко понимать. Здесь нет никакого момента поиска решения с нашей стороны".

"Мы просто предлагаем совместно двигаться вперед. Если отклика мы не находим, значит, все останется как есть, с риском для дальнейшего ухудшения. Это довольно тревожный и потенциально опасный момент, потому что безответственность политикоформирующих кругов в США бьет в глаза, они игнорируют простую логику, очевидные факты, связанные с тем, что нажимом от нас искомого для них результата добиться невозможно, продолжают гнуть свою линию. И вопрос в том, когда эта их линия, которую они продолжают гнуть, когда она треснет и когда она переломится пополам, и что произойдет в результате", - сказал Рябков.

МИД РФ Сергей Рябков США Джо Байден

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